Как звали прославленного сыщика в известном произведении Артура КоннанДойля?

Английский язык
Как звали прославленного сыщика в известном произведении Артура КоннанДойля?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шерлок Холмс и доктор Ватсон
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Назовите кости верхних конечностей: А. Плечо, предплечье, кисть. Б. Бедро, голень, стопа. В. Позвоночник, грудина, рёбра.
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор обиженно
Ответить
Математика
На разгрузку контейнера отводится 3 часа за 1 час грузчики разгрузили 120 ящиков что составило 40 % всех ящиков бывших в контейнере за 2 час они ра...
Ответить
Русский язык
Ледоход к чему относиться??
Ответить
Информатика
Составьте программу которая находит сумму четных чисел в и произведение нечетных чисел в диапазоне от 1 до 10
Ответить