Сколько учебников по информатике ёмкостью 650 КБ можно разместить на флешкарте с п??мятью 4 ГБ?
Информатика
Сколько учебников по информатике ёмкостью 650 КБ можно разместить на флешкарте с п??мятью 4 ГБ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 учебников и ещё останется не много памяти
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Окружающий мир
Назовите кости верхних конечностей: А. Плечо, предплечье, кисть. Б. Бедро, голень, стопа. В. Позвоночник, грудина, рёбра.
Русский язык
Математика
На разгрузку контейнера отводится 3 часа за 1 час грузчики разгрузили 120 ящиков что составило 40 % всех ящиков бывших в контейнере за 2 час они ра...
Русский язык