Сколько учебников по информатике ёмкостью 650 КБ можно разместить на флешкарте с п??мятью 4 ГБ?

Информатика

Сколько учебников по информатике ёмкостью 650 КБ можно разместить на флешкарте с п??мятью 4 ГБ?

Автор: Гость