Слово в котором буква не озночает звук а) долг б) дача в) шёпот г) улица д) день помогите плиз

Русский язык
Слово в котором буква не озночает звук а) долг б) дача в) шёпот г) улица д) день помогите плиз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
День. буква ь не обозначает звука
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Сочинение на тему abaut watching tv с переводом на русский ,можно на казахский .
Ответить
Другие предметы
Что происходит если если взять марганцовку накончике спички и мимокать оба однов??еменно, одну холодную воду другую горячую воду? что происходит ск...
Ответить
Русский язык
Прочитай текст.Какова его тема?Придумал заголовок.Какую мысль хочет донести авто?? до читателя? Сколько частей в этом тексте?Составь план
Ответить
Информатика
Сколько учебников по информатике ёмкостью 650 КБ можно разместить на флешкарте с п??мятью 4 ГБ?
Ответить
Английский язык
Как звали прославленного сыщика в известном произведении Артура КоннанДойля?
Ответить