Слово в котором буква не озночает звук а) долг б) дача в) шёпот г) улица д) день помогите плиз
Русский язык
Слово в котором буква не озночает звук а) долг б) дача в) шёпот г) улица д) день помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
День. буква ь не обозначает звука
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