Морфемный разбор слова интереснейший
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Морфемный разбор слова интереснейший
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Интерес-корень н-суффикс ейш-суффикс ий-оканчание
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