С грустной думой на лице это как?
Литература
С грустной думой на лице это как?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит в его голове грусть и он думаеет о грустнои
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