Найдите целое значение Х, такое, чтобы двойное неравенство было верным: -5,8lt;Хlt;-4.5

Математика
Найдите целое значение Х, такое, чтобы двойное неравенство было верным: -5,8lt;Хlt;-4.5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так числа -5,8 и -4,5 отрицательны, то целое значение х=-5
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