Найдите целое значение Х, такое, чтобы двойное неравенство было верным: -5,8lt;Хlt;-4.5
Математика
Найдите целое значение Х, такое, чтобы двойное неравенство было верным: -5,8lt;Хlt;-4.5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так числа -5,8 и -4,5 отрицательны, то целое значение х=-5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В доме 5 этажей В первом подъезде на каждом этаже расположено по 4 квартиры Сколько квартир в первом подъезде? На каком этаже находится одиннадцата...
Геометрия
Докажите, что диагональ параллелограмма разбивает его на два равных треугольника.(если можно решение оформить как задачу.Дано.Решение. Заранее спас...
Английский язык