Помогите составить план к параграфу 8 к учебнику по русскому языку. Авторы:Быкова Е.И., Давидюк Л.В., Снитко Е.С., Рачко Е.Ф.

Русский язык

Помогите составить план к параграфу 8 к учебнику по русскому языку. Авторы:Быкова Е.И., Давидюк Л.В., Снитко Е.С., Рачко Е.Ф.

Автор: Гость