Помогите составить план к параграфу 8 к учебнику по русскому языку. Авторы:Быкова Е.И., Давидюк Л.В., Снитко Е.С., Рачко Е.Ф.

Русский язык
Помогите составить план к параграфу 8 к учебнику по русскому языку. Авторы:Быкова Е.И., Давидюк Л.В., Снитко Е.С., Рачко Е.Ф.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фото? ///////////////
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите целое значение Х, такое, чтобы двойное неравенство было верным: -5,8<Х<-4.5
Ответить
Математика
В доме 5 этажей В первом подъезде на каждом этаже расположено по 4 квартиры Сколько квартир в первом подъезде? На каком этаже находится одиннадцата...
Ответить
Геометрия
Докажите, что диагональ параллелограмма разбивает его на два равных треугольника.(если можно решение оформить как задачу.Дано.Решение. Заранее спас...
Ответить
Химия
Отпишите строение атома Кремния
Ответить
Английский язык
What has fifty keys but never opens a door?
Ответить