Найдите площадь прямоугольной со сторонами 5 дм и 6 дм
Математика
Найдите площадь прямоугольной со сторонами 5 дм и 6 дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула для нахождения прощади прямоугольника S=a×b S=5×6=30дм2 удачи :) пока.
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