Помогите мне пожалуйста! Заранее спасибо! Перепишите словосочетания, обозначая ??уффиксы в выделеных словах. Серебряная гладь реки, недвижная лента реки, морозное зимнее утро, сверкающие ледники, алмазная россыпь, счасливый м...
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Помогите мне пожалуйста! Заранее спасибо! Перепишите словосочетания, обозначая ??уффиксы в выделеных словах. Серебряная гладь реки, недвижная лента реки, морозное зимнее утро, сверкающие ледники, алмазная россыпь, счасливый моряк, черные вершины, прохладное зеркало воды, утренние звезды.
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Гость:
На парк огвнпуггреалоксл
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