Появление какого термина связано с деятельностью красных в гражданской войне 1)р??волюционный военный совет 2)особое совещание по гос. обороне 3)ставка верховного главнокомандовантя 4)комитет общестного спасения

История
Появление какого термина связано с деятельностью красных в гражданской войне 1)р??волюционный военный совет 2)особое совещание по гос. обороне 3)ставка верховного главнокомандовантя 4)комитет общестного спасения
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)революционный военный совет
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