Определи род глаголов прошедшего времени выдели окончания

Гость: Гость:

Летела- ж.р,оконч.-А,гудел ветер- м.р.оконч.нулевое,плыли облака- во множ.числе род не определяется, окончание-И,охотник увозил- м.р,оконч.нулевое,не запомнила дорогу,-ж.р,оконч.-А,указывало ей путь- ср.р,оконч.- О.