Краткое содержание рассказа "В стране невыучиных уроков"
Литература
Краткое содержание рассказа "В стране невыучиных уроков"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За свое пренебрежительное отношение к домашнему заданию, и не желания учить уроки, мальчик со своим верным другом - котом отправляется в Страну Невыученных уроков. А лучше, посмотри мультик, очень интересный и короткий)
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