Решите 1 вариант буду благодарен

Гость: Гость:

№1. 1)13 *1/7-9 *1/2=13 *2/14-9 *7/14=184/14-133/14=51/14 2)1 *1/11 : 51/14=12/11 : 51/14=56/187 3)5.5 * 56/187=11/2 *56/187=28/17=1*11/17 №2 8*3/4+3*2/3=35/4 +11/3=105/12+44/12=149/12=12*5/12 №3 берем за х кол-во кг в маленьком мешке,в большом 25+х составим уравнение 1)2х+3(25+х)=200 5х=200-75 5х=125 х=25 а дальше сами