1.какое количество вещества оксида фосфора (v) образовалось если в реакцию 4p+5o2 -gt;2p2o5 вступило 0.2 моль фосфора

Химия
1.какое количество вещества оксида фосфора (v) образовалось если в реакцию 4p+5o2 -gt;2p2o5 вступило 0.2 моль фосфора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
    0,2 моль                              Х моль    4P        +        5O2       =      2P2O5n = 4 моль                                 n=2 моль0,2 моль Р   -    Х моль Р2О54 моль Р     -    2 моль Р2О5n(P2O5) = 0,2 *2 / 4 = 0,1 моль

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