1.какое количество вещества оксида фосфора (v) образовалось если в реакцию 4p+5o2 -gt;2p2o5 вступило 0.2 моль фосфора
Химия
1.какое количество вещества оксида фосфора (v) образовалось если в реакцию 4p+5o2 -gt;2p2o5 вступило 0.2 моль фосфора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,2 моль Х моль 4P + 5O2 = 2P2O5n = 4 моль n=2 моль0,2 моль Р - Х моль Р2О54 моль Р - 2 моль Р2О5n(P2O5) = 0,2 *2 / 4 = 0,1 моль
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