1) 3•|-0,8|+0,9•|6|; 2)5/8•|0,8|+|-44,5|:0,3; 3) 5/12•|-4/5|+2,4:|3,6|; 4)0,19+|-0,17|•3-|2,4|:6 ;
Математика
1) 3•|-0,8|+0,9•|6|; 2)5/8•|0,8|+|-44,5|:0,3; 3) 5/12•|-4/5|+2,4:|3,6|; 4)0,19+|-0,17|•3-|2,4|:6 ;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Модуль всегда положительный. Его надо просто раскрыть, убрать от него все минусы и решать как обычный пример
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