Помогите с решение пожалуйста 1 вычислите а) корень из 1 /16 + 3 корень из — 1 61/64 + 4 корень из 625 б) 8 корень из 5^9 * 9^7 * 8 корень из 5^7 * 9 2 упростите выражение ( 3 6 корень из а + 6 корень из ) ( 3 6 корень из a...

Алгебра

Помогите с решение пожалуйста 1 вычислите а) корень из 1 /16 + 3 корень из — 1 61/64 + 4 корень из 625 б) 8 корень из 5^9 * 9^7 * 8 корень из 5^7 * 9 2 упростите выражение ( 3 6 корень из а + 6 корень из ) ( 3 6 корень из a – 6 корень из b) + 9 корень из 5b^8 / 9 корень из 5b^5

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