Упражнение 141. Срочно пж......

Гость: Гость:

1. Наличие начальной буквы «а»: абажур, апрель, алый, армия, аптека. Русские слова с начальной «а», если не считать слов, образованных на основе заимствований, встречаются редко. В основном это междометия, звукоподражания и слова, образованные на их основе: ага, а, аи, ах, ахнуть, ау, аукаться и т. д.2. Наличие буквы «э» в корне слова: мэр, алоэ, эмоции, фаэтон. В исконно русских словах буква «э» встречается в словах междометного и местоименного характера — эй, эх, этот, поэтому, а также в словах, образованных в русском языке на основезаимствований (энный, энский, эсер).3. Наличие в слове буквы «ф»: графин, скафандр, февралъ. Исключение составляют междометия, звукоподражания — фу, уф, фи, а также слово филин.4.Наличие сочетаний двух и более гласных в корнях слов: диета, дуэль, ореол, поэма, караул.5 Наличие сочетаний согласных «кд», «кз», «гб», «кг» в корнях слов: анекдот, вокзал, шлагбаум, пакгауз.6. Наличие сочетаний «ге», «ке», «хе» в корне: легенда, еды, трахея. В русских словах такие сочетания обычно бывают на стыке основы и окончания: по дороге, к снохе, в песке.7. Наличие сочетании «бю», «вю», «кю», «мю» в корнях слов: бюро, гравюра, кювет, коммюнике.8. Наличие двойных согласных в корнях слов: вилла, прогресс, профессия, сессия, ванна. В исконно русских словах двойные согласные встречаются только на стыке морфем.9. Произношение твёрдого согласного звука перед гласны­ми [э] (буквой «е»): модель [дэ], тест [тэ].10. Несклоняемость слов: протеже, кешью, курабъе, барбекю.