Опишите роль кишечнополостных в природе

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Важную роль в круговороте веществ и увеличении биологической продуктивности водоемов играют морские кишечнополостные. Они питаются мелкими морскими животными и являются кормом для многих видов рыб. Коралловые полипы участвуют в образовании рельефа земной поверхности. Коралловые рифы являются местом обитания самых водорослей, беспозвоночных животных и рыб. С рифообразующих кораллов добывают известняк, который используется как строительный материал. Из красного и черного кораллов изготавливают ювелирные украшения. Вместе с тем коралловые рифы могут быть препятствием для судоходства. В Китае и Японии некоторых медуз употребляют в пищу. Гидры и медузы, питаясь мальками рыб, наносящих ущерб рыбному хозяйству. Яд стрекательных клеток некоторых медуз очень опасен для человека.