Придумайте 2 аргумента к тому, что у подростков мало свободы (мало прав и т.п.).

Гость: Гость:

А потому что родители, вместо того, чтобы воспитывать детей наслаждаются жизнью. И таких, подавляющее большинство. Если ребенок хам, то родители гордятся этим. Одного люди не могут понять! Воспитывая в детях наглость и хамство, они унижают в первую очередь себя. И во вторую очередь делают своих детей не приспособленными к самостоятельной жизни !!! Сори Что Не так полно !!