Придумайте 2 аргумента к тому, что у подростков мало свободы (мало прав и т.п.).
Обществознание
Придумайте 2 аргумента к тому, что у подростков мало свободы (мало прав и т.п.).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А потому что родители, вместо того, чтобы воспитывать детей наслаждаются жизнью. И таких, подавляющее большинство. Если ребенок хам, то родители гордятся этим. Одного люди не могут понять! Воспитывая в детях наглость и хамство, они унижают в первую очередь себя. И во вторую очередь делают своих детей не приспособленными к самостоятельной жизни !!! Сори Что Не так полно !!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начерти ломаную линию из двух звеньев Длина одного звена 5 сантиметров а другого 2 на 1 сантиметров Найди длину ломаной линии
Математика
Начертите круг с центром в точке О и разделите его на 4 сектора с равными по величи??е углами Чему равен угол каждого сектора?
Математика