Гость: Гость:

Мы раскрыли окно, и к большому огорчению увидели тучи. Мы раскрыли окно, и радости не было предела! Приехал папа! Солнце неожиданно выглянуло из за туч, и мир стал радостнее! Солнце неожиданно выглянуло из-за туч, и лужи засверкали. Бесспорно, погода меняется. К большому огорчению, погода меняется. К радости, погода меняется. Говорят, погода меняется. ПО-моему, погода меняется. Послушайте, погода меняется. Во-первых, погода меняется. Бесспорно, этот фильм вызывает много споров. К большому огорчению, этот фильм вызывает много споров. К радости, этот фильм вызывает много споров. Говорят, этот фильм вызывает много споров. По-моему, этот фильм вызывает много споров. Послушайте, этот фильм вызывает много споров. Во-первых, этот фильм вызывает много споров. Вывод: все эти выражения должны произноситься в разных случаях.