Прочитай диалектные слова внимательно изучи их состав подбери однокоренные слов?? помогает ли состав слова определить его значение? помогите пожалуйста
Русский язык
Прочитай диалектные слова внимательно изучи их состав подбери однокоренные слов?? помогает ли состав слова определить его значение? помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Студенец - родник, в старину так называли родник, потому что вода в нем была холодная, или студеная. Большак - в старину так называли большую дорогу("выйти на большак") Ливник - в старину так называли сильный дождь, сейчас говорят "ливень" (тогда: "сильный ливник прошел").
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