Прочитай диалектные слова внимательно изучи их состав подбери однокоренные слов?? помогает ли состав слова определить его значение? помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Студенец - родник, в старину так называли родник, потому что вода в нем была холодная, или студеная. Большак - в старину так называли большую дорогу("выйти на большак") Ливник - в старину так называли сильный дождь, сейчас говорят "ливень" (тогда: "сильный ливник прошел").