Велосипедисту необходимо преодолеть путь, состоящий из 3 участков: 7 км подъёма, 10 ??м по ровной дороге и 6 км спуска. По ровной дороге велосипедист движется со скоростью 10 км/ч, на подъёме - со скоростью 7 км/ч, на спуске 12...
Математика
Велосипедисту необходимо преодолеть путь, состоящий из 3 участков: 7 км подъёма, 10 ??м по ровной дороге и 6 км спуска. По ровной дороге велосипедист движется со скоростью 10 км/ч, на подъёме - со скоростью 7 км/ч, на спуске 12 км/ч. Сколько времени потратит велосипедист на свой путь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10/10=1ч 7/7=1ч 6/12=0.5ч 2.5ч на весь путь
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