Велосипедисту необходимо преодолеть путь, состоящий из 3 участков: 7 км подъёма, 10 ??м по ровной дороге и 6 км спуска. По ровной дороге велосипедист движется со скоростью 10 км/ч, на подъёме - со скоростью 7 км/ч, на спуске 12...

Математика

Велосипедисту необходимо преодолеть путь, состоящий из 3 участков: 7 км подъёма, 10 ??м по ровной дороге и 6 км спуска. По ровной дороге велосипедист движется со скоростью 10 км/ч, на подъёме - со скоростью 7 км/ч, на спуске 12 км/ч. Сколько времени потратит велосипедист на свой путь?

Автор: Гость