Что означает греческое вольвокса

Биология
Что означает греческое вольвокса
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во́львокс (лат. Volvox) — род подвижных колониальных организмов, относящийся к отделу зелёных водорослей. Обитают в стоячих пресных водоёмах. При массовом размножении вызывают цветение воды, окрашивая её в зелёный цвет.
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