Найти массовую долю раствора образовавшегося в результате растворения 40 грамм гидроксида натрия в 120 граммах воды
Химия
Найти массовую долю раствора образовавшегося в результате растворения 40 грамм гидроксида натрия в 120 граммах воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(NaOH) = 40г. m(H₂O) =120г. ---------------------- ω(р-ра)-? 1. Находим массу раствора: m(р-ра)= m(NaOH) + m(H₂O) =40г.+120г.=160г. 2. Находим массовую долю раствора гидроксида натрия: ω(р-ра)= m(NaOH)÷m(р-ра)=40г.÷160г.=0,25 ω%(р-ра)= =0,25х100%=25% 3. Ответ: массовая доля раствора 0,25 или 25%
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