Вскоре из этих яиц вылупились птенцы. разбор предложения,с грамматической осново?? и обстоятельством дополнением определением
Русский язык
Вскоре из этих яиц вылупились птенцы. разбор предложения,с грамматической осново?? и обстоятельством дополнением определением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вскоре(обстоятельство выраженное сущиствительным) из этих(в сомнениях) яиц (обстоятельство , сущиствительное) вылупились(сказуемое выраженное глаголом ) птенцы(подлежащие выраженное сущиствительным)
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