Помогите пожалуйста Какие причины Востание Степана Разина!!!!!

История
Помогите пожалуйста Какие причины Востание Степана Разина!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Окончательное закрепощение крестьян  2. Скопление на Дону беглых крестьян, казачества, холопов и посадских 3. Стремление власти ограничить казачью вольницу 4. Рост налогов и повинностей социальных низов
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