Обломов похудел на 25%, потом прибавил в весе на 20%, похудел на 10%, потом прибавил в весе на 20%. Прибавил Обломов в весе или похудел? Решите на уровне 6 класса ;)

Математика
Обломов похудел на 25%, потом прибавил в весе на 20%, похудел на 10%, потом прибавил в весе на 20%. Прибавил Обломов в весе или похудел? Решите на уровне 6 класса ;)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Похудел смотри надо предположить его вес пусть будет сто так удобнее потом вычитаеш 25%от 100 получаешь 75 кг потом уже к 75 прибавляеш 20% от 75 кг и так далее(прост я не очень хочу дальше расписывать)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Сколько литров воздуха потребуется для сжигания 40 литров пропилена
Ответить
Русский язык
Какое можно придумать предложиние со словом заря
Ответить
Химия
Найти массовую долю раствора образовавшегося в результате растворения 40 грамм гидроксида натрия в 120 граммах воды
Ответить
Русский язык
Вскоре из этих яиц вылупились птенцы. разбор предложения,с грамматической осново?? и обстоятельством дополнением определением
Ответить
Математика
Вынесите общий множитель за скобки 18 Икс плюс 12 игрек
Ответить