Обломов похудел на 25%, потом прибавил в весе на 20%, похудел на 10%, потом прибавил в весе на 20%. Прибавил Обломов в весе или похудел? Решите на уровне 6 класса ;)
Математика
Обломов похудел на 25%, потом прибавил в весе на 20%, похудел на 10%, потом прибавил в весе на 20%. Прибавил Обломов в весе или похудел? Решите на уровне 6 класса ;)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Похудел смотри надо предположить его вес пусть будет сто так удобнее потом вычитаеш 25%от 100 получаешь 75 кг потом уже к 75 прибавляеш 20% от 75 кг и так далее(прост я не очень хочу дальше расписывать)
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