Решить уравнение Б, пожалуйста)
Математика
Решить уравнение Б, пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х/3 + х-1/5 =1 приводим к общему множителю 5х/15 + 3х-3/15=1 5х+3х=1+3 8х=4 х=4:8 х=1/2 х=0,5
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