Сочинение что я делаю чтобы сохранить своё здоровье

Гость: Гость:

Сохраняю я свое здоровье так:занимаюсь спортом,ем полезную еду,работаю над собой.Ведь что не лучше,чем быть здоровым.Особенно надо делать прививки!Это важно для всех нас.Можно начать заниматься танцами,теннисом,футболом и волейболом.Ведь спорт,это самое главное в здоровье.