Сочинение что я делаю чтобы сохранить своё здоровье

Обществознание
Сочинение что я делаю чтобы сохранить своё здоровье
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сохраняю я свое здоровье так:занимаюсь спортом,ем полезную еду,работаю над собой.Ведь что не лучше,чем быть здоровым.Особенно надо делать прививки!Это важно для всех нас.Можно начать заниматься танцами,теннисом,футболом и волейболом.Ведь спорт,это самое главное в здоровье.
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