Опишите животных в пустыне

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Верблюд может обходиться без воды несколько дней, а без пищи даже несколько недель. В горбах верблюдов находятся жировые запасы, а густая шерсть позволяет избежать большой потери воды. Кроме того, его интенсивно работающие почки вырабатывают мочу с очень небольшим содержанием воды. В местах водопоя верблюд может за несколько минут выпить до 95 л воды. живутящерицы, которые очень оригинально передвигаются, что позволяет им не обжигаться раскаленным песком. Они одновременно поднимают вверх две лапки - переднюю правую и заднюю левую или наоборот. Таким образом, две лапки и тело не соприкасаются с горячим песком. Ящерицы обладают способностью сохранять влагу гораздо лучше, чем большинство млекопитающих или пресмыкающихся, и поэтому они легче переносят жаркий климат пустынь. Шипохвост ящерица с колючим хвостом. Шипохвосты являются рекордсменами по выносливости среди ящериц. Их среда обитания - самые жаркие пустыни Азии и Северной Африки и они могут выдерживать температуру окружающей среды почти до 60°С. Шипохвосты довольно крупные, длина тела некоторых особей достигает 75 сантиметров. Свое название они получили за особое строение шиповатых чешуи на хвосте. У молодых шипохвостов есть зубы, но с возрастом они выпадают, и тогда рот ящерицы становится похожим на черепаший. Сходным образом они и питаются, употребляя в пищу только травянистые растения. Местное население употребляют шипохвоста в пищу, вытаскивая эту ящерицу из норы за хвост.