Как влияет суточное вращение ЗЕмли на значение силы тяжести
Физика
Как влияет суточное вращение ЗЕмли на значение силы тяжести
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем ближе к экватору тем меньше ускорение свободного падения из за центробежной силы вращающейся Земли, Направление неизменно из за равномерности вращения. Для неподвиного (не падающего с высоты) предмета. в этом случае действует ещё разность линейной скорости по высоте для объектов с одной угловой скоростью, поэтому предмет сброшенный с высоты упадёт со смещением в сторону вращения Земли.
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