Словосочетания с причастиями образованных от глаголов 2 спряжения
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Словосочетания с причастиями образованных от глаголов 2 спряжения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Читаемый всеми роман , выполняемое поручение , уважаемый человек , сжигаемый мусор, колеблемый ветром , взвешиваемый товар , пришиваемая пуговица , предугадываемые события .
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