1.орех,желудь и каштан спрятана по одному в белый,жёлтый и синий пакеты. Известно,ч??о орех не в белом пакете,а каштан не в синем и не в белом .что спрятоно в каждой из пакетиков? 2.цилиндр,конус и шар выкрашены в один из цвет...
Математика
1.орех,желудь и каштан спрятана по одному в белый,жёлтый и синий пакеты. Известно,ч??о орех не в белом пакете,а каштан не в синем и не в белом .что спрятоно в каждой из пакетиков? 2.цилиндр,конус и шар выкрашены в один из цветов: жёлтый, красный, оранжевый. Известно,что конус не жёлтый, а шар не красный и не жёлтый. Какая фигура в какой цвет выкрашена? Примеры под в и г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белого пакета в условиях нету
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