Корень из (5х+20)- корень из (х+8)=2 (корень и лишний корень)

Гость: Гость:

1)возводим все в квадрат: 5х+20 - 2√5х + 20 * √х+8 + х+8= 4 2)переносим без корней в одну сторону, с корнями в другую: 5х+20 +х +8 - 4=2√5х+20 * √х+8 3)6х+24= 2√5х+20 * √х+8 4)возводим опять в квадрат: 36х² + 288х+576= 4(5х+20)(х+8) 5)36х²+288х+576= 20х²+240х+640 6)переносим все в одну сторону: 16х²+48х-64 дальше решаешь как обычное квадратное уравнение