Помогите прошу : Определите массу гидроксида алюминия, который образуется при взаимодействии растворов, содержащих 40 г гидроксида натрия и 40,05 г хлорида алюминия.

Химия

Помогите прошу : Определите массу гидроксида алюминия, который образуется при взаимодействии растворов, содержащих 40 г гидроксида натрия и 40,05 г хлорида алюминия.

Автор: Гость