Помогите прошу : Определите массу гидроксида алюминия, который образуется при взаимодействии растворов, содержащих 40 г гидроксида натрия и 40,05 г хлорида алюминия.
Химия
Помогите прошу : Определите массу гидроксида алюминия, который образуется при взаимодействии растворов, содержащих 40 г гидроксида натрия и 40,05 г хлорида алюминия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3NaOH+AlCl3=Al(OH)3↓+3NaCl Mr(NaOH)=40 Mr(AlCl3)=133,5 Mr(Al(OH)3)=78 n(NaOH)=40/40=1моль n(AlCl3)=40,05/133,5=0,3моль(прореагирует полностью=>n(AlCl3)=n(Al(OH)3)=0,3) m(Al(OH)3)=0,3*78=23,4г Ответ:m(Al(OH)3)=23,4г
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