Как и с помощью чего человек познает мир?
Обществознание
Как и с помощью чего человек познает мир?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек познаёт мир с помощью органов чувств Носа языка кожи ушей глаза (Обоняние, вкус, осязание, слух, зрение)
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