Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Найди значение выражения 260+b-160 если b=93
Математика
Найди значение выражения 260+b-160 если b=93
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
260+93-160=353-160=193
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
Надо построить сечение плоскостью ADC1. ABCDA1B1C1D1-куб
Ответить
Математика
В треугольнике АВ=ВС=АС=2 Найдите высоту СН
Ответить
География
Что токое географиеская широта
Ответить
Литература
Почему мы можем назвать баладой песнь о вещем Олеге
Ответить
Математика
Помогите решить. Один тракторист вспахал 2/9 поля, а другой-2/3 того же поля. Какую ча??ть поля осталось вспахать? Зарание спасибо.
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск