Найдите наименьшее значение квадратного трехчлена x^-8x+7 и если можно вообще весь врянт решите
Алгебра
Найдите наименьшее значение квадратного трехчлена x^-8x+7 и если можно вообще весь врянт решите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2-8x+7=0 (приравняли к нулю) а=1; b=-8; c=7( выписали коэффициенты, далее решаем по теории. Виета т.к оно приведённое) X1+X2=8 X1*X2=7 X1=1 X2=2 наименьшее х=1
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