Подбери пропущенные цифры обозаченные знаком * 2*3* 5**7*)*8*9*1 58*4 7*2** *9*7** +*5*8 +*2*28 +2*7*** -**2* -*8*34 -3*6*95 ------- -------- -------- ------- -------- ---------- 7129 910*8 559310 3911 59085 195350
Математика
Подбери пропущенные цифры обозаченные знаком * 2*3* 5**7*)*8*9*1 58*4 7*2** *9*7** +*5*8 +*2*28 +2*7*** -**2* -*8*34 -3*6*95 ------- -------- -------- ------- -------- ---------- 7129 910*8 559310 3911 59085 195350
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Гость:
Я не могу понять расположение звездочек напиши по точнее... ПЛИС
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