Газ при нормальных условиях имеет объём 26 л. Вычислить температуру этого газа под давлением 320 кПа и объёмом 87 л.

Физика
Газ при нормальных условиях имеет объём 26 л. Вычислить температуру этого газа под давлением 320 кПа и объёмом 87 л.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
320делить87и делить на 26  по моему так
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