Газ при нормальных условиях имеет объём 26 л. Вычислить температуру этого газа под давлением 320 кПа и объёмом 87 л.

Физика

Газ при нормальных условиях имеет объём 26 л. Вычислить температуру этого газа под давлением 320 кПа и объёмом 87 л.

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