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Сколько кбайт в 1444байт
Информатика
Сколько кбайт в 1444байт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 1кбайте 8байтов значит 1444:8=180,5
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