Помогите пожалуйста 25 баллов!!! В каких средневековых государствах особенно много городов и ярмарок. Предположите почему. Какие торговые города соперничали на Средиземном море? Подсчитайте сколько городов входило а Ганзу Ч...

История

Помогите пожалуйста 25 баллов!!! В каких средневековых государствах особенно много городов и ярмарок. Предположите почему. Какие торговые города соперничали на Средиземном море? Подсчитайте сколько городов входило а Ганзу Чем объясняется их союз

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