Номер 367 пожалуйста решите мне очень нужно получится 3,6 а как решить не понятно не ??наю как найти в 1)3,6 2)три целых 13 четырнадцатых
Математика
Номер 367 пожалуйста решите мне очень нужно получится 3,6 а как решить не понятно не ??наю как найти в 1)3,6 2)три целых 13 четырнадцатых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А сам номер то где? фотку добавь!
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Математика
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