Номер 367 пожалуйста решите мне очень нужно получится 3,6 а как решить не понятно не ??наю как найти в 1)3,6 2)три целых 13 четырнадцатых

Математика

Номер 367 пожалуйста решите мне очень нужно получится 3,6 а как решить не понятно не ??наю как найти в 1)3,6 2)три целых 13 четырнадцатых

Автор: Гость