Спортсмен сделал три забега второй забег был на 50 длинее первого а третий на 60 мет??ов короче второго сколько метров составил третий забег если спортсмен во время тренировки пробежал 610 метров
Математика
Спортсмен сделал три забега второй забег был на 50 длинее первого а третий на 60 мет??ов короче второго сколько метров составил третий забег если спортсмен во время тренировки пробежал 610 метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый забег-190м. второй-240м. третий-180. Решение: Составим подробную запись: x+(x+50)+(x+50-60)=610 сложим ИКСЫ с ИКСАМИ x+x+x=3x и решим выражение (50+50)-60=40 Делаем краткую запись. 3x+40=610 3x=610-40=570 x=570:3=190(первый забег). находим второй забег из условия задачи, оттуда мы знаем что он на 50м. длиннее чем первый(190+50=240). Находим третий забег также (190+50-60=180м.). Ответ: первый забег равен 190 метров. Короткая запись: 1) 3x+40=610 3x=610-40=570 x=570:3=190-первый забег. 2) 190+50=240-второй забег. 3) 240-60=180-третий забег. Ответ: первый забег равен 190 метров.
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