Спортсмен сделал три забега второй забег был на 50 длинее первого а третий на 60 мет??ов короче второго сколько метров составил третий забег если спортсмен во время тренировки пробежал 610 метров

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Первый забег-190м. второй-240м. третий-180. Решение: Составим подробную запись: x+(x+50)+(x+50-60)=610 сложим ИКСЫ с ИКСАМИ x+x+x=3x и решим выражение (50+50)-60=40 Делаем краткую запись. 3x+40=610 3x=610-40=570 x=570:3=190(первый забег). находим второй забег из условия задачи, оттуда мы знаем что он на 50м. длиннее чем первый(190+50=240). Находим третий забег также (190+50-60=180м.). Ответ: первый забег равен 190 метров. Короткая запись: 1) 3x+40=610 3x=610-40=570 x=570:3=190-первый забег. 2) 190+50=240-второй забег. 3) 240-60=180-третий забег. Ответ: первый забег равен 190 метров.