Описать свойства объекта рабочий стол

Информатика
Описать свойства объекта рабочий стол
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Заставка, темы, оформление, цветовые схемы, разрешение.
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