Решительно пример : (46х-57):3=27
Математика
Решительно пример : (46х-57):3=27
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(46х-57):3=27 46x-57 =27*3 46x =27*3+57 46x =81+57 46x =138 x =138:46 x =3
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