Признаки класса однодольных растений : 1) стержневая корневая система 2) дуговое жилкование листьев 3) параллельное жилкование листьев 4) перистое жилкование листьев 5) мочковатая корневая система Варианты ответов: а) 2...

Биология
Признаки класса однодольных растений : 1) стержневая корневая система 2) дуговое жилкование листьев 3) параллельное жилкование листьев 4) перистое жилкование листьев 5) мочковатая корневая система Варианты ответов: а) 2 5 б) 3 4 в) 2 3 5 г) 2 3 4
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