Найти значение вырожения (5x-6)(5x+6)-25x^-8x49приx=70
Алгебра
Найти значение вырожения (5x-6)(5x+6)-25x^-8x49приx=70
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5x-6)(5x+6)-25x-8x49=5x×5x-6+6-25x-8x×49=-8x×49=-560×49=-27440 ×-это умножение ^если это в квадрате то: пример = 5x×5x-6+6+50x-8x×49=67x×49=67×70×49=229810
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