Сума двох чисел дорівнює 105,8. Одне із них на 30% більше від іншого. Знайдіть менше з цих чисел СРОЧНА ПАЖАЛУСТА
Математика
Сума двох чисел дорівнює 105,8. Одне із них на 30% більше від іншого. Знайдіть менше з цих чисел СРОЧНА ПАЖАЛУСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть меньшее число х, большее х+0,3х=1,3х. Сумма 105,8 х+1,3х=105,8 2,3х=105,8 х=46 Ответ: 46
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