Синонимы к словам Боялись - Жилища - Защитник - Враг -

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Синонимы к словам Боялись - Жилища - Защитник - Враг -
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боялись - страшились, опасались, испугались.   Жилища -  дом, кров, приют, место обитания.  Защитник -  хранитель, воин, оберегатель. ВРАГ  ОВ - неприятелей, противников, оппонентов      и   Враг -
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