Синонимы к словам Боялись - Жилища - Защитник - Враг -
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Синонимы к словам Боялись - Жилища - Защитник - Враг -
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боялись - страшились, опасались, испугались. Жилища - дом, кров, приют, место обитания. Защитник - хранитель, воин, оберегатель. ВРАГ ОВ - неприятелей, противников, оппонентов и Враг -
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